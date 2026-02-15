お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。神尾楓珠（27）と平手友梨奈（24）の結婚を祝福した。2人は双方のインスタグラムで結婚を電撃発表。連名の直筆署名入りの文書を投稿し「結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして1つの道となりました」とつづり、ツーショットも公開した