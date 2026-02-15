モデルで俳優の古畑星夏（29）が14日、都内・表参道ミュージアムにて自身初となるファンミーティング「Glow Myself」を開催した。20歳の頃に行って以来、約10年ぶりとなるファンイベントで、会場には抽選で選ばれた約200人のファンが集結。地元・東京のみならず、福岡や大阪など遠方から駆けつけたファンの姿も見られ、開演前から温かな熱気に包まれた。【写真多数】古畑星夏 10年ぶりのファンイベントの模様イベントタイトル