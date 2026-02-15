PFI船舶は2027年までに8隻体制へ拡充！2026年2月13日朝、東京湾内を大型フェリー「はくおうII」がゆっくりと入ってきました。同船は昨年まで、舞鶴（京都府舞鶴市）―小樽（北海道小樽市）航路に就航していた新日本海フェリーの「はまなす」（1万6897総トン）で、今年（2026年）から防衛省のPFI（民間資金活用）事業船舶として、主に自衛隊の部隊輸送や災害派遣などで使用されることになっています。【写真】防衛省向け高速フェ