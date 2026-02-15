石川県が生んだ偉大な実業家であり、近代日本の産業発展を牽引した巨人、畠山一清（1881-1971）。彼の情熱と誠実さに満ちた生涯と、多岐にわたる功績を浮き彫りにする特別展「能登の殿様、世界に挑む-畠山一清と国産ポンプ-」が、石川県金沢市の「金沢ふるさと偉人館」で開催されています。技術者、実業家、文化人の顔を持つ畠山一清、その足跡をＭＲＯアーカイブ映像を交えて取材しました。畠山一清は、明治14（1881）年、石川県