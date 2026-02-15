フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が14日までにインスタグラムを更新。女優、笠間優里（24）との動画を公開した。谷尻アナは「Happy Valentine!もえゆりより」とコメントし、動画を投稿した。谷尻アナと笠間はカーディガンにミニスカートの、制服風のコスチュームを着用。腕を組んだり、ハグしたりと仲むつまじい様子を動画に収めている。この動画にフォロワーからは「お二人とも最高のJKです」「やばぁ今日ループ確定」「まだま