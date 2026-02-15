俳優柳葉敏郎（65）が14日までにインスタグラムを更新。明石家さんま（70）とのショットを公開した。柳葉は「11年振りの再会32年振りの番組出演緊張した〜〜〜!!」とつづり、さんまとのショットを披露。指でハートを作ったり、笑顔でポーズをとったり、楽しそうな姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「うわっ!!めっちゃ最強」「お二人とも、イケオジ」「貴重なショット」「大好きなお2人の共演嬉しいです」とコメント