グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。純白エプロン姿を披露した。天羽は「バレンタインきすみ、お迎えしてくださいっ!」とコメントし、純白のエプロンを着用した姿を公開した。天羽は服を身に付けず、素肌にそのままエプロンを着用。エプロンの隙間から美谷間をあらわにし、にっこりとほほ笑んでいる。この姿にフォロワーからは「はだエプ?!」「もう!ダメです」「刺激強め