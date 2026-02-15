ものまねタレントりんごちゃんが14日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。りんごちゃんは「今日は取材のお仕事でした楽しかった詳細またお知らせしまーす#金髪ショート」とコメント。迷彩柄のトップスにジーンズのカジュアルなコーディネートを披露した。この姿にフォロワーからは「すごく痩せましたね誰かと思いました」「浜あゆかと思った」「やばいかわいい」「痩せたしすごくカワイイ」とコメントが寄せられ