グラビアアイドル須能咲良（24）が、14日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を投稿した。須能は「ちょっとむちむちになったけど許してね」とコメントし、ビキニ姿を投稿した。95センチGカップの美バストがあふれそうな、刺激的なビキニショットを3枚アップしている。この姿にフォロワーからは「むちむちしてるほうが女子っぽくてジューシー」「スタイル抜群でチャーミング」「たまらないそれがいい」とコメントが寄せられてい