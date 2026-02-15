ヤクルト・山田哲人内野手が１５日までに沖縄県内の病院を受診し、左内腹斜筋肉離れと診断とされた。山田は１４日の練習でシートノック中に左脇腹の張りを訴え、全体メニューから外れた。池山監督は病院で診察を受けることを明らかにした上で「オープン戦に入ってくると無理もさせられない。治療に専念してもらって、早くチームに合流できるように備えてもらいたい」と説明していた。山田は、ここ４年はコンディション不良も