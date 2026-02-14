2023年に第1子となる男の子を出産した手島優さん。母になった今だからこそ、「手島優」というキャラを貫くために頑張りすぎて傷ついていた30代の自分に、伝えたいことがあると言います。 【写真】「幸せが溢れてる」頑張り過ぎて傷ついた当時の手島さんを救った夫との結婚写真 ほか（全10枚） 41歳で初産も、助産師さんに「いきみ方」褒められ 2023年に41歳で第1子を出産した手島さん ── 2022年に結婚され