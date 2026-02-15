元モーニング娘。の辻希美（38）が14日までに、ブログを更新。リビングの改装をしていることを明かした。辻は「引っ越しします」と書き出し「リビングを…!!!!笑」と明かした。続けて「と言うのも今日から床暖の工事始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑。とんでもない大工事です」と報告した。さらに「でもでも…早く床があったかくなるといいな夢がハイハイする前に…」とし、25年8月に誕生した次女夢空