シンクタンク・日本生産性本部が発表した「働く人の意識調査」の中で、「兼業・副業」「自己啓発」「転職への意向」が過去最低という結果が表れた。この背景には何があるのだろうか。【映像】推し活にサウ活…プライベート重視の若者たちキャリアアップに興味ナシ？調査結果からみえる新たな“問題”日本生産性本部 生産性研究センターの上席研究員・長田亮氏は、調査結果について次のように話す。「自己啓発の低下や、もしく