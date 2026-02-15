ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、国際会議の演説で、ロシアとの和平協議をめぐり「アメリカはウクライナにばかり譲歩を求める」と不満を訴えました。ゼレンスキー大統領「譲歩はロシアではなく、ウクライナの文脈でのみ議論されている」ゼレンスキー大統領は14日、ドイツのミュンヘン安全保障会議で演説し、ロシアとの和平協議で領土の割譲が焦点となっていることを念頭に、「アメリカはウクライナにばかり譲歩を求める」「