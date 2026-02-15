京成電鉄（千葉県市川市）は１３日、成田空港の機能強化に伴う需要増に対応するため、成田スカイアクセス線の整備計画案を発表した。空港周辺の単線区間の複線化と、新線（複々線）の整備により「線路容量を拡大することが必要との判断に至った」とし、検討に着手するとしている。空港機能が強化されれば鉄道の需要も増加することが予想される。このため同社は初めて、成田スカイアクセス線の成田湯川駅―成田空港駅間の単線区