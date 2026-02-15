ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が野手組のキャンプ初日を翌日に控えた１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行い、ライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立つなどして調整した。練習後には日米約５０人以上の報道陣が集まり、取材に応じた村上。ヤクルト時代には２２年三冠王に輝くなど長打力を武器にしてきたパワーヒッターとあって、長距離砲がそろうメジャーに入ったとは言え