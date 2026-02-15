日本ハムは１５日、上川畑大悟内野手（２９）が１軍キャンプに合流し、斎藤友貴哉投手（３１）、細川凌平内野手（２３）、今川優馬外野手（２９）が２軍の国頭キャンプに降格することを発表した。上川畑は８日の阪神戦（名護）、１４日の紅白戦（名護）で少ない打席数ながらともに安打を放ち、状態の良さをアピールしていた。斎藤は右ヒラメ筋肉離れでの故障離脱となる。