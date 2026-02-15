ＪＲＡは２月１５日、川端海翼騎手（２２）＝栗東・フリー＝が病気のため、１５日に予定されていた４鞍が全て乗り替わりとなることを発表した。騎手変更は次の通り。【京都】２Ｒ＜９＞ノーブルガイザー→中井裕二騎手（５７キロ）３Ｒ＜１０＞リヴァデラルナ→川又賢治騎手（５７キロ）５Ｒ＜１２＞パンジー→橋木太希騎手（５２キロ）６Ｒ＜７＞ヘイマー→太宰啓介騎手（５７キロ）※５Ｒは斤量変わらず、それ以外のレースは斤