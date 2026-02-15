免疫力を低下させない為に絶対にしてはいけないこととは？ 体が冷えると免疫力は低下する 健康に暮らしていく上で、体温というのはとても重要です。人間の体は、36.5℃～37℃の間で、一番よく働くようになっています。例えば、体温が１℃下がると、免疫力は約30％低下し、基礎代謝も12％低下、がん細胞も繁殖しやすくなるなど、悪いことだらけです。 日常の生活では、食事の内容や、ストレスなど、体を冷やす原因となるこ