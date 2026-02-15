縄文農耕の発展で狩猟/採集道具より調理/保存用道具の開発/実用化が進んだ理由とは？ 縄文農耕が深化発展し、食生活が変化してくると狩猟・採集道具よりも調理・保存用道具の開発、実用化が進みます。 まず、炉が複式炉に改良され、常に置き火をおいて、いつでも調理できるようになりました。煮炊きに使う深鉢だけでなく、浅鉢もセットの土器として作られ、?子型の木器や土器も出現し、団子やすいとん状の食糧が食べられるように