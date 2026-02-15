◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール2日目（15日、沖縄・那覇）ドラフト5位の小濱佑斗選手が体調不良のため、練習、試合には参加せず、ホテルで静養することが発表されました。小濱選手は地元・沖縄でのキャンプ初日は精力的に汗を流したり、地元メディアのインタビューに応じたりしていました。日テレジータスのインタビューにも地元に帰ってきて「安心しました」などと笑顔を見せていました。