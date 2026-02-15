俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が、2月16日放送開始の第20週から舞台を熊本に移す。それに先立ち、“ある人物”が退場し、物語は新たな局面を迎える。【写真あり】寂しい…“退場報告”をしたキャスト第95話では、ヘブン（トミー・バストウ）が生徒たちに松江を離れる