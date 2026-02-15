JR西日本によりますと、15日午前６時３４分頃、山陽本線の倉敷駅～西阿知駅間で人と接触したため、倉敷駅～金光駅間で運転を見合わせていましたが、 ８時１３分運転を再開したということです。 JR西日本によりますと、列車の運転士が、倉敷駅と西阿知駅の間を走行中、進行方向左側がら前場二踏切に人が入ってくるのが見え、非常ブレーキをかけましたが、接触したということです。 踏み切りは正常に動いていた