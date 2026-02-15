スキージャンプ男子で長野五輪金メダリストの船木和喜氏が１５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ競技で３つのメダルを獲得した二階堂連について技術を解説した。この日、行われたラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂。船木氏は「前半がすごくまとまっていた。右のスキーの先端が動いている。自分で動かしているのではなく、後半に向かって浮力がましている証拠。そこからスッと伸