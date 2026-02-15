◆米男子プロゴルフツアーＡＴ＆Ｔペブルビーチ・プロアマ第３日（１４日、カリフォルニア州ペブルビーチＧＬ＝６９８９ヤード、スパイグラスヒルＧＣ＝７０７１ヤード、いずれもパー７２）今季最初のシグネチャーイベント（格上げ大会）の第２ラウンドが行われ、１０位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、トップと４打差の通算１５アンダーで６位に浮上した。初日から２日連続首位