日本ハムの斎藤友貴哉投手（３１）が１５日、右ヒラメ筋肉離れで２軍に合流したと発表した。１４日に沖縄・名護市内の病院で検査を受け診断された。ゲーム復帰まで約２週間の見通し。昨季４７試合で防御率１・３５をマークした守護神候補が手痛い離脱となった。