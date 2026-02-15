猫を飼いたいと思ったことがある人は多いと思います。その一方で、「もし自分が猫アレルギーだったらどうしよう…」と不安に感じたことがある人も少なくないのではないでしょうか。アレルギー体質の人でも猫を飼うことは可能なのでしょうか。アレルギー体質の人が猫を飼うために必要な工夫や心構えなどについて、獣医師の椿直哉さんに聞きました。【要注意】意外すぎる「果物」も絶対ダメ！これが「猫が食べたら危険なもの」で