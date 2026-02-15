韓国ショートトラック代表のファン・デホンが五輪男子1500メートル2連覇を逃した。金メダルの代わりに銀メダルで満足しなくてはならなかった。ファン・デホンは15日、イタリアのミラノで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪ショートトラック男子1500メートル決勝で、2分12秒304を記録し2位となった。競技終盤の逆転劇を狙ったがかなわず種目2連覇は達成できなかった。金メダルは2分12秒219でゴールしたオランダのイェンス・ファン