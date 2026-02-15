東京女子プロレスは14日、東京・後楽園ホールで「第6回“ふたりはプリンセス”MaxHeartトーナメント」を開催した。インターナショナル・プリンセス選手権は、王者のMIRAI（みちのくプロレス）が凍雅を撃破し、初防衛に成功。次期挑戦者には「BeeStar」での元タッグパートナーで同期生の鈴芽を指名し、3・29両国国技館でのV2戦が決定した。シングル王座初挑戦の凍雅は開始早々、ロープに押し込むとエルボー連打。エルボー打ち