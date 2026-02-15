J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第2節 FC東京1(5PK4)1浦和15:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数32,365人試合データリンクはこちらFC東京が前節の鹿島戦に続き、PK戦の末に浦和を下した。2度のPK戦で東京は、キッカー10人が全員PKを成功させた。しかもこの日の最後のキッカーが19歳の佐藤龍之介であったところに、PK戦への周到な準備を感じさせた。FC東京は試合の入りが素晴らしく、流れるようなパスワークで浦和陣内に攻