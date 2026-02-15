クリスチャン・ベールが、かの有名な“フランケンシュタインの怪物”を演じる映画『ザ・ブライド！』。細やかな特殊メイクのため、ベールは毎日6時間にわたり椅子に座っていたという。米では、「気が狂わないようにしていた」という壮絶エピソードが語られている。 本作は1930年代のシカゴを舞台に、自らを創造した博士の名前をもじって“フランク”として生きている怪物が、誰とも心を通わせられない孤独から