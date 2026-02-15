ロイズコンフェクトは、2026年2月17日から「生チョコレート ストロベリー」「ストロベリー&フロマージュマカロン」など、いちごを使った期間･数量限定スイーツを通信販売･直営店で販売開始する。通信販売の場合、注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了する。直営店の場合、各店商品がなくなり次第、販売を終了する。【すべての画像(全7点)を見る】いちごとチーズが香る甘酸っぱい「ストロベリー&フロマージュマカ