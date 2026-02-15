2月1日と8日に放送されたドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）で、カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った『結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜』が2週にわたって放送された。同番組で植草氏が登場するエピソードは“神回率”が異常に高い。今回も例に漏れず、前編はTVer／FODの見逃し配信で90万回（2月12日時点）を超え、放送終了後