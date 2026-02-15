本格的な春はもう少し先ですが、日差しの柔らかさに春の気配が感じられるようになってきました。わたくし、スタイリスト大日方理子が春夏展示会で見つけた、この春ユニクロで買うべき「色」をご紹介します。トレンドとしては、去年「2025年春ユニクロで買うべきアイテムを、プロが厳選レビュー。襟付きシャツが当たり年です！」の記事でもご紹介した、プレッピーの流行が今年も続いています。プレッピーとはアメリカで名門私立進学