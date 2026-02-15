若い頃から数々の美人コンテストに出場して名を馳せ、米映画界では歴史的快挙を成し遂げてトップ俳優となったハル・ベリー。しかしそんな華やかなイメージとは裏腹に、私生活では3度の結婚と離婚を経験し、恋人からのDVで聴力を失うという壮絶な過去も……。そんな波乱万丈な人生にもめげずに自らを奮い立たせ、今では「年齢不詳」「どんどん若返っている」と言われるほど生き生きと輝いているハル。60代を目前に新たな一歩を