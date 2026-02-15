リバプール戦で攻め込むブライトンの三笘（手前）＝リバプール（共同）【リバプール（英国）共同】サッカーのイングランド協会（FA）カップは14日、各地で4回戦が行われ、ブライトンの三笘薫はアウェーのリバプール戦で後半17分から出場した。チームは0―3で敗れた。