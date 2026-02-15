日本ハムは15日、斎藤友貴哉投手(31)が14日に名護市内の病院で検査を受け、右ヒラメ筋肉離れと診断されたと発表した。ゲーム復帰まで2週間の見通し。斎藤は阪神から移籍3年目となった昨季、自己最多の47試合に登板。1勝2敗3セーブ14ホールド、防御率1・35を記録し、ポストシーズンでは守護神として飛躍した。今季もリリーバーの一角として期待されていたが、手痛い離脱となった。また、15日から上川畑が1軍合流。斎藤、細川