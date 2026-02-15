年金は原則65歳からの受給ですが、「繰上げ」や「繰下げ」という選択肢も用意されています。60歳で仕事を退き、年金も繰上げて受け取る決断をした男性がいました。長寿時代といわれるいま、あえて年金が減る道を選んだのはなぜなのか――その背景を見ていきましょう。「何もしない時間がほしい」60歳でリタイア・年金繰上げを選択した男性「仕事から解放された『自分のための時間』を、少しでも長く過ごしたかったんです」そう語る