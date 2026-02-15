税金や保険料、公共料金がどうしても支払えないときは、絶対に放置してはいけません。「支払う意思」と「支払い期限」を能動的に伝えることが基本の作法です。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、税金や公共料金が支払えない場合の対処法について解説します。もし