釣り用品の国内出荷額は減少の一途をたどっている。加えて、中国の輸出規制により、人気ルアーの値上げも決定。さらに、“ステルス値上げ”がひっそりと実施されている!?一体何が起こっているのか。釣具高騰の背景に迫る。 【画像】中国の輸出規制で価格が高騰している釣り用品 中国の輸出規制が原因でルアーが高騰 釣り具大手メーカー・ダイワは、1月16日よりリールやロッド、用品の一部を値