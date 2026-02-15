＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ3日◇14日◇ペブルビーチGL（カリフォルニア州）◇6989ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。【動画】超かわいいシカさんがコースを闊歩全員がペブルビーチGLをプレーした第3ラウンドで、10位からスタートした松山英樹は、ボギーなしの5バーディで「67」をマーク。トータルスコアを15アンダーまで伸ばし、首位と4打差の6位で最終日に入る。初日、2日目と首位に立っていた久常