ドイツで開かれているミュンヘン安全保障会議で中国の王毅外相は、高市総理大臣の台湾有事は存立危機事態になり得るとした発言を「中国の主権への直接的な挑戦だ」と改めて非難しました。【映像】高市総理の発言を非難した王毅外相王毅氏は、高市総理の発言について「中国の主権と台湾がすでに中国に返還されたという戦後国際秩序への直接的な挑戦だ」として「14億人の中国人は誰も受け入れられない」と強く非難しました。ま