男子個人ラージヒルの決勝に出場したドメン・プレブツ（スロベニア）＝14日/Alex Slitz/Getty Images（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）は14日、ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルで、スロベニアのドメン・プレブツ（26）が金メダルを獲得し、今大会2個目の金に輝いた。プレブツは合計301.8点を記録し、300点を超えた唯一の選手となった。プレブツはすでに妹のニカとともに出場した混合団体でもスロ