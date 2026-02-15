イランの核問題をめぐり、アメリカとイランの高官が17日にスイス・ジュネーブで協議する見通しだとアメリカメディアが報じました。【映像】6日に行われた米イラン間接協議の様子ニュースサイト「アクシオス」によりますと、17日の高官協議には、アメリカからウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が、イランからは、アラグチ外相が出席するということです。両国による協議は、去年6月にイランの核施設が攻撃さ