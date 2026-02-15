ウィスキーVS梅酒、糖質が低いのは！？ 糖質が低いのはウィスキー 梅酒は果糖や砂糖を多く含む果実酒で、高糖質。 一方のウィスキーは蒸留酒でほとんど糖質がありません。 何かで割るときは、甘みの入っていない炭酸水などがいいでしょう。 【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 糖質の話』著：医学博士 牧田善二