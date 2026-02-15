２月１１日にアウェイで行われたサンダーランドとのリーグ戦で、後半２４分に負傷退場した日本代表主将遠藤航（３３）の怪我について、リバプールのスロット監督が１４日、ＦＡ杯第４回戦直後の会見で言及した。スロット監督はスポーツ報知の「今季中の復帰はあるのか？」という問いに対し「間違いなくある」と返答。主将のＷ杯出場への希望を繋いだ。スロット監督は「今週、そして来月も遠藤がチームに戻ってくることはでき