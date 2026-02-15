北朝鮮東部・江原道の元山葛麻海岸観光地区のリゾート施設を訪れた中国の王亜軍駐北朝鮮大使（手前中央）＝14日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは15日、中国の王亜軍駐北朝鮮大使が北朝鮮東部・江原道の元山葛麻海岸観光地区のリゾート施設を14日に訪れ、中朝の親善会合に出席したと報じた。17日の春節（旧正月）に合わせた記念行事で、ホテルで宴会を開いた。北朝鮮が2020年に新型コロナウイルス対策で渡航