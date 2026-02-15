ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。2月11日（水）に放送された第1話では、MCの菊池風磨がショーダンサーの“膝枕”に白旗宣言をする場面があった。©AbemaTV, Inc.同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない