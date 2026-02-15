若年性アルツハイマー型認知症を完全に予防する方法は確立されていませんが、リスクを軽減するための対策は存在します。生活習慣病の管理や認知的活動の継続など、日常生活の中で実践できる取り組みがあります。ここでは科学的根拠に基づいたリスク管理の方法を紹介します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、