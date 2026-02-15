◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）新人の育成選手として1軍のキャンプに参加している外野手の知念大成選手。センター前に抜けるかと思われた打球を放つも、セカンドを守っていた門脇誠選手が横っ跳びで好捕。知念選手は執念のヘッドスライディングをしてみせました。知念選手はオイシックスから育成ドラフトで指名された選手。2000年生まれで今年26歳とオールドルーキーの部類に入ります。そのため